Clamoroso a Marsiglia. Si sa, l'OM ha una tifoseria molto umorale e basta poco per scatenare l'animo dei proprio sostenitori. Quello che è successo in giornata è stato però incredibile, con un vero e proprio agguato di alcuni tifosi alla squadra. Un gruppetto di 'sostenitori' si è, infatti, presentato al centro di allenamento del Marsiglia, prima che i giocatori di Villas Boas prendessero il pullman per il Vélodrome, dove questa sera si sarebbe giocata OM-Rennes (anticipo della 22a giornata di Ligue 1). Alla base di questa rivolta, i cattivi risultati della squadra sempre più lontana dalle posizioni di testa. Risultati che hanno portato la società ad acquistare Milik, con la speranza di risollevarsi dal momento di crisi.