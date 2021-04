tra poco il report completo...

Tabellino

Metz-PSG 1-3

Coppa di Francia Tripletta di Icardi: il PSG vola in semifinale 21/04/2021 A 20:41

Metz (3-5-1-1): Oukidja; Boye, Bronn, B.Kouyaté; Centonze, H.Maïga (87' Vágner), Angban (68' N'Doram), P.Sarr, Delaine (87' Udol); Boulaya (89' Yade); Leya (68' Niane). All. Frédéric Antonetti

PSG (4-2-3-1): K.Navas; Florenzi, Kehrer, Kimpembe, Kurzawa (64' Bakker); Ander Herrera, L.Paredes; Pablo Sarabia (65' Á.Di María), Verratti, Neymar (81' Icardi); Mbappé (87' Draxler). All. Mauricio Pochettino

Marcatori: 4' e 59' Mbappé (P); 46' Centonze (M); 89' rig. Icardi (P)

Arbitro: Willy Delajod

Ammoniti: 14' Angban, 38' Verratti, 38' Antonetti (all. Metz), 58' Mbappé, 60' Kurzawa, 80' Ander Herrera

Espulsi: nessuno

La cronaca in 9 momenti

4' GOL MBAPPÉ - Magico assist di Ander Herrera che lancia Mbappé, presa in controtempo la difesa del Metz e l'attaccante francese batte Oukidja con una conclusione di destro appena entrato in area.

27' MBAPPÉ CERCA IL RADDOPPIO - Appoggio di Neymar per Mbappé che entra in area, ma viene bloccato da Oukidja in uscita.

46' PAREGGIO METZ - I padroni di casa trovano il gol del pareggio con il colpo di testa di Centonze servito da Boulaya. Completamente perso il giocatore del Metz da Kimpembe e Kurzawa.

Centonze esulta per il gol in Metz-PSG - Ligue 1 2020/2021 - Getty Images Credit Foto Getty Images

52' OCCASIONE METZ - Questa volta non ci arriva Centonze sul secondo palo, dietro di lui c'è Sarr che prova il destro di prima intenzione, ma Navas salva tutto.

57' PAREDES SFIORA IL GOL - Destro di Paredes da due passi, tocca un difensore e poi ci mette i guantoni Oukidja sulla linea di porta. Non è gol.

59' DOPPIETTA MBAPPÉ - 10 secondi dopo essere stato ammonito per proteste, ecco che Mbappé firma la doppietta personale e il nuovo vantaggio con un destro da fuori area. Altro erroraccio della difesa di casa e poi la deviazione decisiva di Kouyaté che disorienta il portiere Oukidja.

Mbappé esulta dopo il gol in Metz-PSG - Ligue 1 2020/2021 - Getty Images Credit Foto Getty Images

81' MBAPPÉ VICINO AL TRIS - Bella palla di Neymar per Mbappé che supera Oukidja con lo scavetto, ma non Boulaya che spazza sulla linea evitando l'1-3.

81' TRAVERSA HERRERA - Succede di tutto nell'area del Metz, a terra Mbappé dopo un tentativo di dribbling fallito, poi calcia Ander Herrera che centra in pieno la traversa.

89' ICARDI SU RIGORE - Segna Icardi appena entrato che col cucchiaio supera Oukidja su rigore da lui stesso conquistato.

