Juventus, sprint per Alaba. Inter su Milik e Paredes

MONACO (4-3-3): Mannone; Ballo (dal 46' Caio Henrique), Disasi, Badiashile, Matsima; Tchouameni (dal 90' Florentino), Fofana, Gelson (dal 94' Matazo); Geubbels (dal 46' Fabregas), Volland, Diop (dal 92' Jovetic). All . Kovac.

PSG (4-2-3-1): Navas, Kimpembe, Kurzawa (dal 68' Bakker), Diallo, Dagba, Rafinha (dal 85' Florenzi), Pereira (dal 68' Paredes), Mbappe (dal 69' Ruiz-Atil), Di Maria (dal 60' Neymar), Kean, Sarabia. All . Tuchel.

26’ VANTAGGIO DI MBAPPE - Solito gol da fenomeno del francese: pallone nello spazio di Di Maria, Mbappé brucia in campo aperto Disasi e con un destro potente sotto la traversa sblocca il match.

33’ CLAMOROSA OCCASIONE PER GEUBBELS - Erroraccio di Kurzawa, che sbaglia il retropassaggio di testa per Navas: l'attaccante del Monaco anticipa il portiere del Psg ma manda sul fondo di testa.

35’ CALCIO DI RIGORE PER IL PSG - Azione tutta di qualità per gli ospiti: triangolo magnifico tra Rafinha e Di Maria, Fofana stende l'ex Inter prima del cross sul secondo palo in area di rigore.