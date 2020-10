Settima vittoria consecutiva in Ligue 1 per il Psg, che si conferma in vetta al campionato in attesa del match del Lille contro il Lione: Nantes superato 3-0 a domicilio grazie alla rete di Herrera, al rigore trasformato da Mbappé e allo scavetto nel finale di Sarabia. Succede tutto nella ripresa, dopo un primo tempo in cui i padroni di casa si rendono pericolosissimi con Simon e Kolo. All'intervallo Tuchel sostituisce Kean con Kays Ruiz, il Psg entra in campo con un altro piglio e fa sentire il peso del suo talento, nonostante le assenze dei vari Neymar, Di Maria, Verratti e Florenzi. I valori in campo vengono fuori e c'è spazio anche per un rigore parato da Navas a Bamba sul 2-0: Tuchel contnua la sua corsa in Ligue 1 dopo aver perso le prime due partite.

Il tabellino

NANTES-PSG 0-3 (primo tempo 0-0)

NANTES (3-4-3): Lafont; Appiah, Traoré, Castelletto; Abeid, Coco (dal 73' Augustin), Louza, Blas (dal 84' Pereira De Sa), Touré; Simon (dal 25' Bamba), Kolo, Muani. All. Gourcuff.

PSG (4-3-3): Navas; Dagba, Pereira (dal 66' Kehrer), Diallo, Bakker; Rafinha (dal 74' Kurzawa), Gueye (dal 66' Marquinhos), Herrera; Sarabia, Kean (dal 46' Kays Ruiz), Mbappé (dal 74' Fadigà). All. Tuchel.

Gol: 47' Herrera (P), 65' rig. Mbappé (P), 88' Sarabia (P).

Assist: 1-0 Mbappé (P).

Ammoniti: Blias (N), Coco (N), Dagba (P).

Kylian Mbappé von PSG Credit Foto Getty Images

La cronaca in 11 momenti chiave

12' PERICOLOSO PEREIRA - Colpo di testa da calcio d'angolo, Lafont scavalcato ma il pallone non trova lo specchio della porta.

17' CLAMOROSA OCCASIONE PER IL NANTES - Kolo sfonda sulla destra e mette un pallone per Simon tagliando fuori Navas: l'esterno dei padroni di casa deve solo spingere in rete ma manda clamorosamente sul fondo a porta vuota.

26' MBAPPE SUL FONDO - Gueye sprinta sulla destra e serve il francese, che con il destro di prima manda sul fondo.

36' CHE OCCASIONE PER KOLO - Ancora Nantes vicino al gol: contropiede e destro a giro, pallone che sfiora il palo.

42' MBAPPE COLPISCE MALE - Ottima azione di Sarabia, che parte sulla destra e mette in mezzo un pallone basso sul dischetto del rigore: il francese colpisce malissimo e "sbuccia" la conclusione.

47' GOL DI HERRERA - Pallone arretrato di Mbappé dalla sinistra, mancino di prima sul primo palo dall'interno dell'area di rigore.

55' LAFONT SU MBAPPE - Grande spunto del francese, in crescita nella ripresa: doppio passo e destro, chiude bene lo specchio il portiere di proprietà della Fiorentina.

65' MBAPPE SU RIGORE - Mbappé a terra dopo una spinta di Castelletto. Il francese apre il piattone, Lafont non si muove: parigini avanti di due reti.

70' NAVAS PARA IL RIGORE A BAMBA - Blas mette in mezzo, Dagba entra in scivolata e atterra Coco: calcio di rigore per il Nantes. Destro a incrociare di Bamba, il portiere del Psg intuisce e tiene avanti 2-0 i suoi.

86' LAFONT SU SARABIA - Altro ottimo intervento del portiere del Nantes, che salva su contropiede del Psg.

88' TRIS DI SARABIA - Game, set and match: dormita della difesa del Nantes, retropasaggio di Louza che finisce sui piedi di Sarabia che con un delizioso scavetto scavalca Lafont.

Il migliore

Kylian MBAPPE - Nel primo tempo non è ispiratissimo, nella ripresa scende in campo con l'interruttore acceso e non ce n'è per nessuno: assist per Herrera, rigore procurato e trasformato.

Il peggiore

Moses SIMON - Il Nantes non sfigura, soprattutto nel primo tempo. Manca il guizzo per sperare nell'impresa: Simon ha la palla per colpire a porta vuota, ma incredibilmente sbaglia.

