Torna Icardi e il PSG può festeggiare. Prima vittoria per Pochettino sulla panchina dei parigini, con una vittoria per 3-0 sul Brest. Davanti c'è lo stesso tridente dell'ultima partita contro il Saint-Étienne, con Moise Kean affiancato da Di Maria e Mbappé (Neymar ancora out per infortunio), con l'argentino che vuole mettersi in mostra visto il contratto in scadenza e il francese che spera di ripartire dopo una prima parte di stagione da dimenticare nonostante i gol. Al 18' arriva il vantaggio del solito Moise Kean che trova il suo 10° gol stagionale, il 12° se contiamo anche quelli dell'Everton. Nel finale il PSG la chiude con Icardi e con Pablo Sarabia, servito dallo stesso Icardi.