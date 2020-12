Il paragone è di quelli "pesanti", ce ne rendiamo conto: la posta in palio era un'altra così come il calibro di quell'attaccante, ma in quanto a fattura "tecnica" ci siamo. Confrontare per credere il gol di Gabriel Omar Batistuta a Wembley in un Arsenal-Fiorentina del 1999 di Champions League e quello di Moise Kean nel Montpellier-PSG di Ligue 1 disputatasi sabato sera. Dribbling e "destro fulminante" sotto la traversa, come avrebbe sottolineato il grande Sandro Piccinini. Moise Kean sta vivendo un momento da favola all'ombra della Tour Eiffel con 9 gol (!) in appena 924 minuti di impiego tra tutte le competizioni: una buona notizia per Tuchel ma soprattutto per il ct della Nazionale italiana Roberto Mancini.