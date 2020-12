Va al Lione di Rudi Garcia il big-match del 14° turno di Ligue 1. Al Parco dei Principi, dopo 13 anni di astinenza, PSG battuto 1-0 con l'acuto di Kadewere al 35'. Parigini imballati e privi di idee. E sfortunati, in pieno recupero, nel perdere Neymar per infortunio alla caviglia dopo un'entrataccia di Thiago Mendes, espulso. Ospiti in cima a 29 punti col Lille. Scavalcato il PSG a quota 28. Panchina di Tuchel sempre più traballante.

Paris Saint-Germain - Olympique Lyon Credit Foto Getty Images

Il tabellino

PSG-LIONE 0-1

PSG (4-3-3): Navas; Florenzi, Diallo (29' Kehrer), Kimpembe, Bakker; Verratti (64' Herrera), Danilo Pereira, Paredes (65' Gueye); Neymar, Kean (73' Rafinha), Di Maria (65' Mbappé). All.: Tuchel.

Lione (3-4-3): Lopes; Dubois (65' De Sciglio), Denayer, Marcelo, Cornet; Mendes, Aouar (78' Bruno Guimarães), Paquetà (88' Caqueret); Depay (78' Dembélé), Kadewere (78' Diomandé), Toko-Ekambi. All.: Rudi Garcia.

Arbitro: Benoît Bastien di Epinal.

Gol: 35' Kadewere (L).

Assist: Toko-Ekambi (L, 0-1).

Note - Recupero: 1+8. Espulso: 98' Thiago Mendes (L) per eccesso di foga. Ammoniti: Dubois, Kehrer, Neymar, Kimpembe.

La cronaca della partita in 9 momenti chiave

7' - VOLEE DI FLORENZI SU ASSIST DI VERRATTI! Destro a incrociare dell'ex Roma e Valencia di pochissimo a lato.

10' - INDECISIONE DIFENSIVA DI DANILO PEREIRA! Aouar mette il piedone e tocca verso la porta da distanza ravvicinata: Keylor Navas rimedia e blocca la sfera.

35 - KADEWERE! Destro in velocità su azione nata da un erroraccio di Paredes: palla alta sopra la traversa.

35 - GOL DEL LIONE CON KADEWERE! Altro errore marchiano del PSG in fase d'impostazione: questa volta il colpevole è Kimpembe, che serve Toko-Ekambi, abile a consegnare immediatamente al compagno zimbabwese che, a tu per tu con Keylor Navas, non sbaglia! E' 0-1!

PSG Credit Foto Eurosport

43' - FLORENZI ARRIVA A RIMORCHIO SU PALLA DALLA SINISTRA DI DI MARIA! La conclusione viene sventata da Lopes!

67' - DESTRO DA FUORI DI PAQUETA'! Palla che rimbalza di frante a Keylor Navas il quale, però, non si fa ingannare e respinge!

90'+1 - TOKO-EKAMBI SMARCA BRUNO GUMIRÃES A TU PER TU CON KEYLOR NAVAS! L'ex Real Madrid riesce a respingere: Lione vicinissimo al raddoppio!

90'+3 - MBAPPE DAL LIMITE! Destro di poco a lato: sono saltati gli schemi!

90'+8 - NEYMAR ESCE IN BARELLA IN LACRIME! Brutta torsione della caviglia dopo un intervento-killer di Thiago Mendes, che prima viene ammonito e poi, dopo il VAR-check, espulo. Si profila un lungo stop per l'asso brasiliano del PSG...

Neymar (PSG) s'est blessé face à l'OL Credit Foto Getty Images

Il migliore

Toko-Ekambi. Lestissimo, il camerunense, nel servire Kadewere sul gol che decide il match. Macina chilometri ed è sempre presente per tutta la fase offensiva lionese.

Il peggiore

Kimpembe. Perde un pallone sanguinoso sul gol firmato Kadewere. Erroracci che fanno la differenza.

Il momento social

