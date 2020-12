Il PSG fa il compitino per superare un buon Lorient e per tenersi in scia del Lilla, sempre primo e prossimo avversario dei campioni di Francia. Sarà una sfida al vertice da non sbagliare per Tuchel, ancora sotto esame con l'ombra di Pochettino, Allegri e anche di Thiago Motta che si allunga sulla sua panchina, come riporta la Gazzetta dello Sport. Contro i bretoni, in ogni caso, la risolvono Mbappé, con i capelli azzurri, e l'azzurro Moise Kean, al sesto gol in nove gare di Ligue 1. Il PSG va in campo senza Neymar, uscito in lacrime domenica al termine della gara persa con il Lione (0-1) per un duro tackle. La distorsione della caviglia sinistra non dovrebbe, però, fargli saltare la trasferta di Lilla, tornato con tre punti da Digione grazie a Yazici e a una stoccata da fuori di Weah, degna del grande papà George. Tuchel comunque rinuncia anche a Marquinhos e Navas e dal 3-5-2 tiene fuori pure Verratti, Di Maria e Paredes. Non Florenzi, titolare come Kean al fianco di Mbappé.