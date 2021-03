. Gli uomini di Pochettino, reduci dal passaggio del turno in Champions League ai danni del Barcellona , perdono una brutta partita in casa e falliscono l'occasione di agganciare il Lille in vetta alla Ligue 1: 2-1 per gli uomini di Koumbouare, che guadagnano tre punti pesantissimi per la lotta salvezza e si portano a -1 dal Lorient, quart'ultimo. Match indirizzato bene dal PSG, avanti con Draxler nel finale di primo tempo. Ma nella ripresa succede di tutto: Kolo Muani (grave errore di Mbappé) e Simon ribaltano il risultato, in precedenza Rafinha rischia il rosso e. Secondo i media francesi, c'è un problema personale grave che riguarda il Fideo. Restando sul match, male i parigini. Incapaci di reagire dopo lo svantaggio e poco pericolosi nel finale, nonostante i sette minuti di recupero. Il Lille guida a 63, PSG e Lione inseguono a quota 60.