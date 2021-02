Soffre il PSG orfano di Neymar contro il Nizza al Parc ma con le giocate dei suoi campioni del reparto d'attacco (gli altri) risolve la pratica e mette pressione a Lille e Lione in classifica. In vantaggio grazie all’autografo di Julian Draxler, il PSG di Mauricio Pochettino si fa raggiungere dal Nizza (rete di Rony Lopes) ma nel finale trova il gol vittoria grazie a questa azione qui, finalizzata da due "vecchie nostre conoscenze". Tutta da rivedere. Ps: intanto fanno già 10 gol nella massima serie francese per Moise Kean... Mica male!