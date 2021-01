Pochettino bloccato dal Saint-Étienne di Claude Puel alla prima da allenatore del PSG, con la squadra della capitale che non va oltre l'1-1 e lascia semaforo verde al Lione. Pochettino rivoluziona la squadra, riportando in campo il 4-3-3 con Di Maria e Mbappé ai fianchi di Moise Kean (Neymar è ancora fuori infortunato), mentre c'è Verratti a fare il play a centrocampo. Parte meglio la squadra di casa che trova il gol del vantaggio con Romain Hamouma, ma bastano tre minuti ai parigini per pareggiare i conti. A segno, ancora una volta, Moise Kean che - pescato da Verratti - trova il suo 11° gol stagionale (tra Everton e PSG) e il 7° in campionato. Nella ripresa dentro Draxler e Pablo Sarabia per ravvivare un po' la situazione e cercare il sorpasso, ma il primo PSG di Pochettino è molto “timido”.