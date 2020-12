Ultima partita allo Stade du Moustoir di Lorient nel 2020 e, dopo la gara tra Lorient e Rennes , i giardinieri dell'impianto bretone hanno montato - come di consueto - gli impianti di illuminazione artificiale per la crescita e il mantenimento del manto erboso. Qualcosa è andato storto e un impianto è crollato sul corpo di un giardiniere che è rimasto intrappolato senza via d'uscita.

Soccorso da alcuni colleghi e dai poliziotti che erano presenti allo stadio, in qualche modo il giardiniere è stato liberato dalla morsa della lampada di riscaldamento. Trasportato immediatamente in ospedale, il giardiniere però non ce l'ha fatta ed è deceduto in seguito alle diverse ferite che aveva riportato. Il giardiniere aveva 38 anni, sposato con tre figli.