Dalla positività al Covid (che non gli ha permesso di sedersi in panchina contro il Lens in coppa di Francia) al brusco addio. Raymond Domenech, da 7 partite sulla panchina del Nantes, è stato ufficialmente esonerato. L'ex tecnico dei Blues, tornato in panchina dopo una lunga pausa, si è schiantato contro la Ligue1 chiudendo un'esperienza da 0 vittorie totali. Dopo la sconfitta odierna contro il Lens, il presidente Waldemar Kita ha interrotto il rapporto.