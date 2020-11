"Anche se la situazione è complicata per tutti, il mercato è una questione di opportunità, al di là della programmazione. A volte succedono cose straordinarie. Ma non è stato così durante l'ultimo mercato".

Il DS del PSG si è poi concentrato sulle stelle attualemente in rosa: su tutte Neymar e Mbappé , giocatori che il club vorrebbe blindare ancora per diversi anni:

"Quando lo abbiamo preso erano tutti d'accordo. L'opzione era da 70 milioni e l'abbiamo abbassata. Ora è infortunato e in cattiva forma ma forse fra 5 anni parleremo di un giocatore importante per il PSG, così come già lo è stato l'anno scorso".

Chiarite una volta per tutte le divergenze con Tuchel , Leonardo chiude ad ogni possibile cambio di panchina in casa PSG . Negli ultimi giorni, intanto, sembrava aver preso quota la candidatura di Thiago Motta :

"È normale che ambisca al Psg, ci ha giocato, ha cominciato ad allenare le nostre giovanili. Ma per ora non c'è nulla in ballo. Siamo ancora in volo, è presto per fare i bilanci, siamo concentrati sugli impegni in calendario”.