Pomeriggio da dimenticare per Steve Mandanda. Il portiere e capitano del Marsiglia si è infatti reso protagonista di una clamorosa papera a inizio ripresa regalando il gol del vantaggio al Nantes nel match andato in scena allo Stade de la Beaujoire e valido per la 26esima giornata di Ligue 1. Al 50', su un retropassaggio di Alvaro Gonzalez, Mandanda ha completamente lisciato il pallone consentendo a Blas di depositare comodamente il pallone nella porta rimasta vuota. L'errore di Mandanda non è comunque costato la sconfitta all'OM che ha pareggiato i conti al 69' grazie a una rete messa a segno da Payet per l'1-1 finale.