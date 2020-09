Il Tribunale penale federale di Bellinzona ha chiesto 28 mesi di reclusione con sospensione parziale per il presidente del PSG, Nasser al-Khelaifi , e 3 anni per l'ex numero 2 della Fifa, Jerome Valcke , con sospensione parziale. Il reato contestato è quello di corruzione per l'assegnazione dei diritti televisivi dei Mondiali del 2026 e di quelli del 2030 . Il patron del PSG è anche presidente dell'emittente beIN Sports.

Come riporta "L'Equipe", che cita l'agenzia svizzera Keystone-Ats, i pm svizzeri sostengono che Valcke avrebbe chiesto l'aiuto di al-Khelaifi per acquistare una villa in Sardegna nel 2013, proprio mentre beIN stava negoziando con la Fifa l'estensione dei diritti televisivi in Nord Africa e in Medio Oriente per i mondiali del 2026 e del 2030. Al-Khelaifi avrebbe acquistato la casa per 5 milioni di euro, tramite una società ceduta quasi subito al fratello di uno dei suoi stretti collaboratori, prima di renderla disponibile a Valcke. I due si sono difesi parlando di "accordo privato", estraneo al contratto concluso da beIN con la Fifa nell'aprile 2014, con condizioni definite dalla difesa "molto vantaggiose" per l'ente calcistico.