Così l'attaccante argentino attraverso i profili social ha giurato amore a Parigi e al PSG, dimenticando una volta per tutte l'Inter, la squadra che prima di tutte lo ha reso grande in Italia ed in Europa.

Non è bastata la sconfitta in finale di Champions League contro il Bayern Monaco, non sono bastati i 90 minuti seduto in panchina per scalfire l'amore di Mauro Icardi nei confronti del PSG. L'attaccante argentino, riscattato ormai da diversi mesi dal club parigino, ha voluto ribadire il suo legame con il club francese dichiarando, attraverso un post pubblicato sui propri profili social, come la scelta di trasferirsi a Parigi sia stata la decisione migliore della propria vita.

Il post di Icardi

"Un anno fa ho dovuto prendere la decisione di cambiare, di provare qualcosa di nuovo, di scoprire…oggi un anno dopo sono qui, a testa alta per quello che abbiamo fatto, per quello che abbiamo creato e per quello che costruiremo da ora in avanti. Non ho parole per descrivere tutto l'affetto che mi avete dato e aver preso questa decisione un anno fa…è stata la decisione migliore della mia vita".

Una vera e propria stoccata nei confronti dell'Inter, che un anno fa aveva deciso di lasciar partire l'argentino dopo la telenovela che lo aveva visto protagonista per l'intera seconda metà di stagione. Tutto dimenticato per Mauro Icardi, adesso nella sua testa c'è solamente il PSG.

Icardi-Inter, dallo scontro totale all'addio: storia di una telenovela lunga 258 giorni

