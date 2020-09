Sembrava girasse tutto storto al PSG, dopo le due sconfitte nelle prime due uscite in Ligue 1. Ma la rete di Draxler nel recupero, con due uomini in meno, regala a Tuchel il primo successo in campionato. Dopo un primo tempo compassato, ma con buone occasioni soprattutto per Icardi, gli uomini di Tuchel restano in dieci per l'espulsione di Diallo: doppia ammonizione. Da lì inizia una nuova partita per i parigini, che trovano energie insperate, sbattono contro Oukidja ma restano in nove: infortunio per Bernat a cambi finiti. Il Metz ci crede, ma quando tutto sembra portare allo 0-0 ecco l'inaspettato: magia di Di Maria, che controlla un pallone spaziale e mette in mezzo. Oukidja smanaccia, Draxler di testa insacca a porta vuota. La partita della svolta? Può essere. Il PSG trova la prima vittoria in Ligue 1 nel recupero della prima giornata nel modo più inaspettato. Le squalifiche dopo il match con il Marsiglia sono una notizia pesante. Ma dopo questa vittoria cambia l'umore in casa parigina.