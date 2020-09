Brutte notizie in casa PSG! Da Mbappé colpito dal covid a Neymar e Di Maria fermati dalle squalifiche dopo il Classico contro il Marsiglia , che ha visto l'OM vincere al Parco dei Principi per 1-0 .

In attesa di un giudizio definitivo per il caso Neymar-Álvaro González (si teme una lunga squalifica per il brasiliano che ha tirato una manata al difensore del Marsiglia), è arrivata la sentenza riguardo Ángel Di María che si era macchiato di uno sputo ai danni dello stesso Álvaro González. Il giocatore argentino è stato squalificato per quattro giornate e dire che non era stato nemmeno espulso durante il match contro l'OM, prendendosi solo un cartellino giallo in quel caldissimo finale di gara.