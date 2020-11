Partita senza storia al Parco dei Principi. Nonostante le assenze, Tuchel allontana le voci di un suo eventuale esonero con una netta imposizione su bretoni grazie a Kean (che al 61' uscirà zoppicante) e una doppietta del solito, straordinario Di Maria. Una pausa, quella per le nazionale, che servirà a recuperare la lunga serie di infortunati (Neymar, Mbappé, Icardi, Verratti, Bernat, Draxler e Sanabria), a cui si aggiungono Gueye e Kehrer, usciti nel primo tempo per acciacchi. Ottava vittoria consecutiva per il PSG che si conferma in prima posizione a 21 punti, +2 sul Lille.