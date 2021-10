Il PSG si blocca nel Classique. Ma è uno 0-0 che sta più che bene alla formazione di Pochettino, che nella bolgia di Marsiglia (gara sospesa per qualche minuto per lancio di oggetti da parte della curva di casa) deve resistere in 10 contro 11 per tutta l'ultima parte di gara. Espulso dopo 12 minuti della ripresa Hakimi, che spinge Under interrompendo una chiara occasione da gol, venendo punito dall'arbitro Bastien e soprattutto dalla VAR. Messi non brilla particolarmente, Mbappé neppure, così come Neymar. Anche se il brasiliano provoca una goffa autorete di Caleta-Car, episodio cancellato per la segnalazione di un fuorigioco. Annullato un gol anche a Milik, sempre nel primo tempo e sempre per lo stesso motivo: offside precedente di Lirola. Il PSG si tiene tranquillamente stretta la vetta, l'OM – che mercoledì completerà la gara contro il Nizza sospesa ad agosto – manca una buona occasione per salire ai primissimi posti.

Classifiche e risultati

Europa League Le pagelle di Lazio-Marsiglia 0-0: Zaccagni delude 21/10/2021 A 18:59

Tabellino

Marsiglia-PSG 0-0

Marsiglia (3-3-3-1): Pau Lopez; Saliba, Caleta-Car, Luan Peres; Rongier (71' De la Fuente), Kamara (71' P. Gueye), Guendouzi; Lirola, Payet, Under (78' Gerson); Milik (78' Dieng). All. Sampaoli

PSG (4-2-3-1): Navas; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes; Danilo, Verratti (45' I. Gueye); Di Maria (61' Kehrer), Messi, Neymar (83' Wijnaldum); Mbappé. All. Pochettino

Arbitro: Benoit Bastien

Gol: -

Ammoniti: Rongier, Danilo, Marquinhos

Espulsi: Hakimi al 57'

La cronaca in 9 momenti chiave

4' – Punizione messa in mezzo da Payet e Milik, liberissimo, incorna a lato di testa graziando Navas.

14' – Sinistro sballato di Neymar, Caleta-Car interviene malamente a un passo dalla propria porta e batte Pau Lopez. Il gol viene però annullato per fuorigioco del brasiliano.

21' – Lirola trova spazio sulla destra e tocca in mezzo per Milik, che da pochi passi controlla e col sinistro batte Navas. Anche in questo caso, però, la rete viene annullata per un offside dell'ex viola.

26' – Di Maria trova spazio in area, cross deviato, colpo di testa ravvicinato di Messi e deviazione di Pau Lopez sopra la traversa.

31' – Mbappé sfugge in area e viene fermato in qualche modo da Pau Lopez, poi Caleta-Car spazza quasi sulla linea il successivo tentativo ravvicinato di Neymar.

41' – Under si presenta solo davanti a Navas, ma Hakimi in recupero gli rimpalla miracolosamente il sinistro sul fondo.

57' – Hakimi ferma Under con una spinta in chiara occasione da gol: l'arbitro Bastien va a vedere il replay ed estrae il rosso nei confronti dell'ex interista. PSG in 10.

65' – Rongier spizzata di pochissimo a lato un cross da sinistra di Payet. Marsiglia vicino all'1-0.

77' – Cross di Lirola, il neo entrato De la Fuente è solo sul secondo palo ma clamorosamente si impappina nel tentativo di calciare al volo.

La statistica chiave

Finalmente il PSG riesce a tenere la porta chiusa: la squadra di Pochettino arrivava da tre partite consecutive con almeno una rete al passivo.

Il momento social

Il migliore

Saliba. L'unico errore è un appoggio sballato per Payet nel primo tempo. Per il resto, è perfetto o quasi. Provvidenziale, nel finale, con un intervento da ultimo uomo su Mbappé.

Il peggiore

Mbappé. Costantemente chiuso e fermato dai difensori di casa. Ha una palla gol nel primo tempo, poi si spegne.

"Messi! Messi! Messi", il coro dei giornalisti alla presentazione

Europa League La Lazio si blocca col Marsiglia: all'Olimpico è solo 0-0 21/10/2021 A 16:35