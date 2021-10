Vittoria complicatissima del PSG contro i campioni di Francia del Lille. Al Parco dei Principi la squadra di Pochettino batte gli ospiti per 2-1, al termini di un match difficile, vinto nei minuti finali.

Senza Mbappé, in tribuna perché non al meglio, e Verratti che ne avrà per un mese, i padroni di casa comandano il gioco a lungo, ma dietro traballano troppo e davanti faticano ad essere pericolosi. L'assenza di KM7 si fa sentire, mentre Messi non riesce mai ad accendersi nei 45 minuti che gioca, prima di lasciare il campo ad Icardi. Ma alla fine i tre punti arrivano grazie alla zampata nel finale del Fideo.

Ma parliamo della partita. Primo tempo complicato per i padroni di casa. Il PSG fa possesso palla, ma sono gli ospiti ad essere più pericolosi. Donnarumma salva i suoi dopo un solo minuto, mettendo in angolo in tuffo la bella conclusione di Yilmaz. Alla mezz'ora il gol del Lille con David, servito ancora dall'ottimo Yilmaz. Per i parigini da segnalare un tiro fuori di un nulla di Di Maria, ma l'argentino forse parte in posizione irregolare.

La ripresa inizia con Icardi al posto di Messi. La mossa non crea nei primi minuti grossi cambiamenti. Anzi sono sempre gli ospiti più pericolosi, ma Donnarumma è straordinario ancora su David e Yilmaz. Successivamente il PSG sale di tono, soprattutto grazie alle progressioni di Neymar e Di Maria: proprio quest'ultimo mette in mezzo un pallone delizioso per Marquinhos che, tutto solo, al volo di destro segna il pareggio. I parigini attaccano e il gol della vittoria arriva con Di Maria, che chiude alla meglio un triangolo con Neymar e segna con un delicatissimo tocco di sinistro.

Tutto bene quel che finisce bene. Il PSG continua a vincere e allunga in classifica. Ma la squadra però non brilla, non ha un gioco spettacolare ed è alquanto insicura in difesa. Al momento sembra troppo Verratti e Mbappé dipendente, e quando mancano questi due tutto è più complesso. Se ci aggiungiamo il "problema" Messi ancora sostituito all'intervallo (forse per un problema muscolare), ecco che il PSG è ancora un cantiere aperto. Comunque l'avversario era di assoluto prestigio, anzi erano i campioni in carica, per cui è una vittoria fondamentale per il prosieguo della stagione.

Tabellino

PSG: Donnarumma, Kehrer (dal 64' Dagba), Marquinhos, Kimpembe, Bernat (dal 64' Mendes), Gueye, Danilo, Wijnaldum (dall'84' Draxler), Di Maria (dal 91'Herrera), Messi (dal 46' Icardi), Neymar.

LILLE: Grbic, Bamba (dal 90' Yazici), Celik, David, Djalo, Fonte, Ikon (dal 78' Weah), Mandava, Sanches, Xeka, Yilmaz (dal 74' Onana).

GOL: David (L), Marquinhos (P), Di Maria (P),

AMMONITI: Mandava (L), Yilmaz (L), Renato Sanchez (L), Celik (L), Neymar (P),

ESPULSI: Nessuno

La cronaca in 10 momenti

03' CHE PARATA DI DONNARUMMA: Subito contropiede Lille, Kimpembe esce in maniera sconsiderata e Yilmaz ha la palla gol di sinistro, ma Gigio è super nella respinta in corner.

13' IKONE LA METTE FUORI: Yilmaz dalla fascia avanza, mette dentro per Ikone davanti alla porta pressato la mette a lato.

30' LILLE AVANTI A PARIGI: Yilmaz dalla fascia sinistra si accentra, entra in area, mette rasoterra per David che di interno destro segna.

37' PSG VICINISSIMO AL PAREGGIO: Messi serve Wijnaldum che vede lo scatto di Di Maria e la passa. L'argentino davanti al portiere apre troppo il suo sinistro e la piazza larga.

48' DONNARUMMA SALVA SU DAVID: Imbucata per David di Ikoné, distratto Kimpembe, Donnarumma però respinge coi piedi. Sulla respinta David prova a servire Yilmaz ma Kimpembe si immola e salva.

56' LILLE VICINO AL 2-0: Da posizione defilata Yilmaz si inventa un pallonetto incredibile su cui Donnarumma in tuffo arretrato smanaccia, sulla respinta Renato Sanchez mette in curva.

71' ICARDI DI TESTA: Bel cross di Di Maria dalla sinistra per Icardi che, tutto solo, in tuffo la mette alta

73' MARQUINHOS PAREGGIA: Il capitano si fa trovare pronto in area di rigore avversaria sul cross di Di Maria. Tutto solo, di destro al volo segna il pareggio.

85' CHE PARATA DI GRBIC: Il portiere salva sul tiro a botta sicura di Icardi. Deviazione decisiva!

88' DI MARIA REGALA I TRE PUNTI AL PSG: L'argentino serve Neymar al limite dell'area, il brasiliano chiude il triangolo e il Fideo la mette dentro di sinistro.

La statistica chiave

Messi è il giocatore della Ligue 1 che ha fatto più tiri in porta in campionato al momento senza aver fatto un gol. 15 tiri di cui 4 in porta.

Il momento social

Il migliore

Gianluigi DONNARUMMA: Se il PSG vince è gran parte merito suo. Almeno tre i miracoli fatti dal portierone italiano.

Il peggiore

Presnel KIMPEMBE: Spaesato, discontinuo, esce spesso a vuoto oppure è sempre nel posto sbagliato nel momento sbagliato. Prestazione molto difficile del difensore.

