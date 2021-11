Venerdì scorso, la grande vittoria dell'RC Lens contro il Troyes (4-0) è stata caratterizzata da un'idea geniale di un tifoso della squadra "sangue e oro". Un ragazzo di 21 anni, Jean Guichard, ha infatti stampato il suo curriculum su una bandiera di 3 metri, per sventolarlo nella tribuna di Trannin dello stadio Bollaert.

Ad

Un video pubblicato sul suo account Linkedin ripercorre la grande iniziativa di questo tifoso del Lens che spera di ottenere un lavoro nel settore sportivo e - perché no - nel suo club del cuore. Davvero un modo molto innovativo per cercare un'occupazione: se voleva una ribalta l'ha ottenuta. Il suo video è stato visto più di 430.000 volte su LinkedIn... non male!

Ligue 1 Leonardo: "Perché Messi deve andare in Nazionale se infortunato?" IERI A 21:47

Ligue 1 Neymar illumina il Psg, rimonta solo sfiorata dal Bordeaux 06/11/2021 A 19:55