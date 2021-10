Lionel Messi fa parlare di sé dopo aver rilasciato una corposa e croccante intervista a France Football. Il fenomeno argentino, tra i favoriti per la vittoria del Pallone d'Oro 2021, ha affrontato tra i vari argomenti il suo addio al Barcellona:

"In estate, dopo aver approfittato di qualche giorno di ferie in più che mi aveva concesso il mister, sono tornato a Barcellona con l'idea di firmare il contratto e riprendere subito gli allenamenti. Pensavo che fosse tutto sistemato e che mancasse solo la mia firma, ma quando sono tornato mi è stato detto che non era possibile rinnovare, che non potevo restare a che avrei dovuto trovarmi un altro club perché il Barça non aveva i mezzi per prolungare il mio contratto. Ha stravolto i miei piani. Come ho detto nel giorno dell'addio è stato molto doloroso per me lasciare il Barcellona dopo tutti questi anni, avevo deciso di terminare la mia carriera in blaugrana. Ho iniziato a pensare al mio futuro e il PSG mi ha dato l'opportunità di unirmi a loro. Ho ricevuto anche altre offerte, ma devo ammettere che abbiamo raggiunto un accordo abbastanza velocemente".

Sulla Ligue 1

"A prima vista è un campionato molto più fisico della Liga. Qui le squadre mi sembrano più forti e le partite sono molto combattute, con pochi spazi. La maggior parte dei giocatori è molto forte. È ancora un po' presto per pronunciarmi a pieno sulla Ligue 1, perché una cosa è vedere le partite ed un'altra è essere in campo”.

Sulla corsa al Pallone d’Oro

"Io il favorito per la vittoria del Pallone d'Oro? No, non mi considero il favorito e non amo neanche parlare prima dei risultati. Sarebbe grandioso vincere ancora il Pallone d'Oro, sarei estremamente orgoglioso. Il mio voto a chi andrebbe? Ho due compagni di squadra formidabili come Neymar e Mbappé, ma anche Lewandowski, che viene da una stagione incredibile, lo meriterebbe".

