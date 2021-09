489.228.117 euro: ecco, per la precisione quanto è costato Neymar al Paris Saint-Germain nell'estate del 2017: è "El Mundo" a rivelare le cifre esatte dell'"affare del secolo", tutto raccolto in 19 pagine di contratto. Il Barcellona infatti si garantì 222 milioni di euro della clausola rescissoria, ma a Neymar è andata decisamente meglio: 30 milioni netti all'anno, 43.334.400 euro lordi all'anno per la precisione e un "premio fedeltà" davvero molto particolare. Se il brasiliano fosse rimasto al Psg almeno fino al 2023, l'ultimo anno lo stipendio sarebbe passato a 50.556.117 euro lordi. Notizia: Neymar ha già rinnovato sino al 2025, quindi fate pure due calcoli.

Diritti d'immagine

Premier League Il Sun rivela: "Giocatori del Tottenham scontenti di Paratici" UN' ORA FA

"El Mundo" aggiunge che il rinnovo del giocatore fino al 2025 è stato chiuso a condizioni economiche simili a quelle del suo ultimo anno del contratto precedente e che il giocatore ha ceduto al club francese tutti i diritti di immagine legati al Psg.

Best Olympics moments: tutti i gol di Neymar alle Olimpiadi

Liga Svelato il burofax di Messi: voleva andarsene nel 2020 UN' ORA FA