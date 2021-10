Mondiale in inverno, era giusto avere già le idee chiare su come si svilupperà l'annata. Soprattutto considerando che i giocatori verranno 'concessi' alle proprie Nazionali boxing day come in Premier League e, soprattutto, quattro retrocessioni in Ligue 2. Importante svolta nel campionato francese . Il consiglio di amministrazione della LFP, la Lega Calcio francese, ha già deciso le date per la prossima stagione, quella 2022-2023. Considerando che è l'anno delin inverno, era giusto avere già le idee chiare su come si svilupperà l'annata. Soprattutto considerando che i giocatori verranno 'concessi' alle proprie Nazionali solo 7 giorni prima dell'evento . Tra le novità, però, c'è che ci sarà uncome in Premier League e, soprattutto,

Il campionato francese stagione 2022/2023 comincerà nel week end tra il 6 e il 7 agosto. Un po' prima considerando proprio il Mondiale, anche se la Ligue 1 è sempre stato il campionato che partiva prima rispetto agli altri 4 top europei. Il week end dal 12 al 13 novembre, invece, vedrà l'ultima giornata prima della “sosta” per il Mondiale in Qatar che si disputerà dal 21 novembre al 18 dicembre.

La ripresa del campionato, dopo la sosta Mondiali, ci sarà il 28 dicembre con la 16a giornata. Sì il 28 dicembre, stile boxing day come in Premier League. Non solo, la 17a giornata si disputerà interamente il 1° gennaio 2023, anche qui seguendo il modello inglese. Ultima giornata il 4 giugno 2023.

La novità più importante è legata al discorso retrocessioni. Oggi in Francia sono tre le squadre a retrocedere, due direttamente, la terza col meccanismo del playout con le squadre di Ligue 2 (un po' come accade in Bundesliga). Nella stagione 2022-2023, però, ci saranno quattro squadre a retrocedere nella cadetteria francese. Mentre, dalla Ligue 2, saliranno solo due squadre. Ergo, dalla stagione 2023-2024 anche il campionato francese - come quello tedesco - sarà a 18 squadre anziché le 20 che ci sono in Serie A, Liga e Premier League.

