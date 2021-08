Lionel Messi al Paris Saint Germain: , ma forse non tutti sanno che il trasferimento della stella del calcio argentino al club parigino include un pagamento in criptovalute. la notizia della settimana, forse del mese è nota a tutti , ma forse non tutti sanno che il trasferimento della stella del calcio argentino al club parigino include

Il PSG ha fatto sapere che i token sono stati inclusi nel suo "pacchetto di benvenuto", che i media hanno stimato in 25-30 milioni di euro. Il club non ha rivelato la proporzione di gettoni nel pacchetto, ma ha detto che Messi ne ha ricevuto un "grande numero".

Leo Messi è il primo giocatore al mondo ad essere pagato con i Fan Token, avendo ricevuto un gran numero di PSG Fan Token. L’inclusione dei Fan Token PSG nel pacchetto di benvenuto del giocatore lo lega immediatamente a milioni di fan del Paris Saint-Germain in tutto il mondo

Il futuro, anzi il presente

I token fan sono un tipo di criptovaluta che consente ai titolari di votare su decisioni per lo più minori relative ai loro club. Tra i club che lanceranno i token quest'anno ci sono i campioni della Premier League inglese del Manchester City e anche il Milan, in Italia. L'ex club di Messi, il Barcellona, ​​ne ha lanciato uno l'anno scorso.

Proprio come i bitcoin e altre valute digitali, i token fan possono essere scambiati in borsa: anche questi hanno una tendenza a oscillazioni selvagge dei prezzi, che hanno portato più volte ad avvertimenti agli investitori sulle risorse digitali. Tuttavia, diverse figure di spicco del panorama mondiale hanno già da tempo supportato questo tipo di valuta: il capo di Tesla Elon Musk, il fondatore di Twitter Jack Dorsey e il rapper Jay-Z sono tra coloro che hanno mostrato il maggior interesse per i bitcoin.

Scambi per 1,2 miliardi di dollari

Il PSG ha anche affermato che è stato registrato un elevato volume di scambi nei suoi fan token, forniti da Socios.com, dopo che sono emerse le notizie sul trasferimento di Messi. I volumi di scambio hanno superato 1,2 miliardi di dollari nei giorni precedenti alll'arrivo della Pulce in quel di Parigi.

"Siamo stati in grado di interagire con un nuovo pubblico globale, creando un significativo flusso di entrate digitali", ha affermato Marc Armstrong, chief partnerships officer di PSG. Alexandre Dreyfus, l'amministratore delegato di Socios.com che fornisce la piattaforma per diversi token dei fan, ha affermato che il PSG sta beneficiando del suo token e che altri club potrebbero seguire.

Credo che questo potrebbe essere l'inizio di una nuova tendenza poiché i fan token e Socios.com svolgono un ruolo sempre più importante nello sport ai massimi livelli"

Criptovalute: il futuro? No, il presente...

