Gianluigi Donnarumma, che al termine della Non disturba le mie prestazioni, però mi ‘disturba’ me. Non è facile perché ero abituato a giocare sempre dall’inizio e qualche volta mi fa male stare in panchina. Ma sono sicuro che la situazione si risolverà” (dichiarazione al termine del video nel tweet qui sotto). Dai ritiri delle nazionali a volte è più semplice ottenere dichiarazioni di spessore, senza i filtri degli uffici stampa. E’ il caso di, che al termine della sfida tra Italia e Svizzera valida per le qualificazioni a Qatar 2022 , ha rilasciato una dichiarazione che è destinata a fare rumore. A strappala la collega di Tnt Sports Brasil, che in perfetto italiano è riuscita a stuzzicare Donnarumma sulla rivalità al PSG con Keylor Navas. Alla domanda sulle tante panchine in stagione, Donnarumma ha così risposto: “” (dichiarazione al termine del video nel tweet qui sotto).

Da inizio stagione infatti l’ex n°1 del Milan ha messo insieme al PSG 2 presenze in Champions League (su 4 partite), mentre in campionato ha giocato 5 match su 13, prendendo parte al 38% dei minuti totali. Difficile dunque l’ambientamento di Donnaruma a Parigi, specie dopo una stagione col Milan ma soprattutto un europeo da miglior giocatore della competizione e da assoluto protagonista. Date queste dichiarazioni, un occhio al mercato, per il futuro, bisognerà continuare a darlo.

