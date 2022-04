: "È stata una bella soddisfazione. Per me si è trattato di un anno di ambientamento, ma sono davvero contento per com'è andata. Ci dispiace aver dato una delusione ai nostri tifosi in Champions League, ma proveremo a rifarci". 10° titolo conquistato per il PSG e grande fiducia per il prossimo futuro da parte di Gianluigi Donnarumma che ai microfoni di Sky Sport giura amore al team, nonostante le vicissitudini degli ultimi tempi

La protesta dei tifosi

"Ci è dispiaciuto molto anche perché ci hanno sempre supportato e sono stati il nostro dodicesimo uomo in campo. Li capiamo, anche noi volevamo fare bene in Europa: abbiamo sofferto nello spogliatoio dopo l'eliminazione, ma l'obiettivo in questa gara era di vincere il titolo e in futuro proveremo a rifarci anche in Champions".

La stagione di Messi

"Leo continua a essere il migliore al mondo. È un grandissimo ragazzo, per noi è molto importante e lo abbiamo visto in una partita decisiva. Oltre a lui tutti coloro che scendono in campo sono dei campioni, abbiamo una grandissima squadra e ora dobbiamo solo cercare di finire il campionato nel migliore dei modi".

Keylor Navas

"Sono qui per fare il titolare. Come ho già detto, per me è stato un anno di ambientamento: non è stato facile cambiare, lingua e abitudini. Con Navas ho un ottimo rapporto ma, come ha dichiarato anche lui, non è stato facile vivere questa competizione. Le cose sicuramente devono cambiare".

Scudetto in Italia

"Vorrei il Milan campione d'Italia. Sento spesso i miei compagni, gli auguro di vincere lo scudetto perché stanno facendo una grandissima stagione e Pioli sta lavorando molto bene".

