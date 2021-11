Dopo tre pareggi nelle ultime quattro partite di campionato, l'Atletico Madrid torna alla vittoria riprendendosi le care vecchie abitudini. I Colchoneros s'impongono 1-0 sull'Osasuna a 3' dal 90', grazie a un colpo di testa vincente di Felipe sugli sviluppi di un corner battuto da Ferreira Carrasco. Milan avvisato per la sfida Champions. In campionato, la band di Diego Pablo Simeone resta quarta a quota 26, ma si porta a -2 dal Siviglia, attuale capolista insieme alla Real Sociedad e sorprendentemente fermato in casa dall'Alavés (2-2). Il Real Madrid, impegnato a Granada, può passare in testa alla classifica in solitaria.

Atletico Madrid-Osasuna, Liga 2021-2022: Antoine Griezmann (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Ad

Il tabellino

Champions League Griezmann: ridotta la squalifica, ci sarà col Milan IERI A 16:20

ATLETICO MADRID-OSASUNA 1-0

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Vrsaljko (85' Carlos Martin), Savic, Felipe, Hermoso; Ferreira Carrasco, Koke, Llorente (75' Kondogbia), Lemar (65' De Paul); Correa (65' Luis Suarez), Griezmann (75' Matheus Cunha). All.: Simeone.

Osasuna (5-3-2): Sergio Herrera; Nacho Vidal, Unai Garcia, David Garcia, Cruz, Manu Sanchez (89' Roberto Torres); Moncayola (89' Oier), Torro (66' Oier), Brasanac (75' Iñigo Pérez); Kike Garcia, Avila (66' Budimir). All.: Arrasate.

Arbitro: José María Sanchez Martinez di Murcia.

Gol: 87' Felipe (A).

Assist: Ferreira Carrasco (A, 1-0).

Note - Recupero: 4-3. Ammoniti: Griezmann, Torro, David Garcia, Carlos Martin.

Classifiche e risultati

Seguono aggiornamenti...

Simeone sulla stretta di mano con Klopp: “Non mi piace la falsità”

Champions League Una giornata di squalifica in più per Griezmann: salta il Milan 17/11/2021 A 18:03