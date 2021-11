Tante assenze per Pochettino nella serata di Bordeaux. Tra gli indisponibili anche i nomi di Messi e Verratti, ma non è mancato l'apporto delle altre stelle della squadra. Primo tempo non entusiasmante al Matmut Atlantique, ma ci pensa Neymar ad illuminare la strada ai suoi. Il brasiliano la sblocca a metà tempo e replica prima dell'intervallo al termine di un delizioso uno-due confezionato con Mbappè. Nel secondo tempo Wijnaldum si presenta davanti a Costil e offre l'assist per l'accorrente Mbappè il quale deve solo depositare in rete e firmare il 3-0. I parigini staccano la spina e il Bordeaux di Petkovic rientra in partita. Il giocatore di proprietà del Milan Adli serve un assist fantastico per Elis che infila il gol che accorcia le distanze. Nel finale entra un'altra conoscenza rossonera, Niang, che trova il gol del 2-3 in pieno recupero. Non c'è abbastanza tempo per provare l'assalto al pareggio e il Psg porta a casa i 3 punti non senza apprensione.

Il Tabellino

BORDEAUX-PSG 2-3

Bordeaux (5-3-2): Costil; Pembélé (46'Mensah), Kwateng Gregersen, Koscielny, Mangas (68'Niang); Onana (85'Fransergio), Otavio (68'Oudin), Adli; Dilrosun (78'Briand), Elis

PSG (4-2-3-1): Navas; Hakimi, Kehrer, Marquinhos, Bernat (64'Mendes); Dina Ebimbé (75' Danilo Pereira), Herrera; Draxler (75'Gueye), Wijnaldum, Neymar; Mbappé (86'Icardi)

GOL: 26'Neymar, 43'Neymar, 63'Mbappè, 78'Elis, 92' Niang

ASSIST: Mbappè, Wijnaldum, Adli, Briand

La cronaca in 5 momenti chiave

26'-ECCOLO IL LAMPO! NEYMAR! 0-1! Riceve nel cuore dell'area, sfida due difensori e chiude in maniera secca sul primo palo. Vantaggio Paris!

43'-NEYMAR! MA CHE GOL DEL PSG! 2-0! Uno-due tra il brasiliano e MBAPPE che gli restituisce palla di tacco. Neymar tocca di precisione all'angolino e fa doppietta.

63'-MBAPPE! 3-0! Assist solo da spingere in rete di WIJNALDUM che aveva ricevuto un filtrante perfetto da Herrera. Due contro uno con il portiere, troppo facile per il Paris.

78'-ELIS! GOLL DEL BORDEAUX! 1-3! DANILO PEREIRA perde due volte il pallone al limite dell'area, ADLI recupera e serve un assist sopraffino di esterno per ELIS che da due passi mette in rete.

92'-NIANG! GOLLLL! 2-3! Scambio in area con BRIAND e tocco vincente dell'ex Milan. Un minuto di fuoco quello che rimane da giocare.

Il Migliore

NEYMAR: fuori categoria in queste serate. Due gol, dribbla chiunque e si intende a meraviglia con Mbappè.

