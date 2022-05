Sabato sera il Paris Saint-Germain ha vinto senza intoppi sul prato del Montpellier (0-4) per l'ultima trasferta della stagione in Ligue 1. Una partita senza storia… o quasi. Ha destato parecchi sospsetti l'assenza di Idrissa Gueye. Presente nella lista convocati del club verso sabato a mezzogiorno, il nazionale senegalese è scomparso dalla distinta poche ore dopo.

Il vincitore della Coppa d'Africa ha assistito alla vittoria della sua squadra dagli spalti. "Ha fatto la trasferta a Montpellier, ma per motivi personali ha dovuto uscire dalla lista convocati. Ma non si è infortunato", ha provato a spiegare Mauricio Pochettino. In realtà, secondo RMC Sport e Le Parisien, il centrocampista si è semplicemente rifiutato di indossare la maglia con le patch arcobaleno, come hanno fatto tutti i giocatori di Ligue 1 e Ligue 2 sabato, a due giorni di distanza dalla giornata contro l'omofobia. "Gay o etero, indossiamo tutti la stessa maglia", questo era il messaggio della lega, che prende parte a questa iniziativa dal 2019. Ma Gueye evidentemente non condivide questo ideale.

L'entourage del giocatore non ha voluto commentare la situazione con RMC Sport, ma ha parlato di "argomento delicato" nelle colonne de Le Parisien, il quale rivela che il diretto interessato avrebbe deluso internamente diverse persone. L'anno scorso, in occasione della stessa iniziativa del 16 maggio, Gueye ha saltato la partita contro il Reims, ufficialmente per gastroenterite, sollevando ancora gli stessi dubbi.

Dal canto suo, l'associazione per la lotta all'omofobia nello sport Rouge Direct è in attesa di spiegazioni dal giocatore. "L'omofobia non è un'opinione ma un crimine. Lfp (Lega) e Psg devono chiedere a Gueye di spiegarsi e molto rapidamente. E punirlo se necessario", ha scritto l'associazione in un messaggio pubblicato domenica sera su Twitter.

