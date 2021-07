La Commission Fédérale du Contrôle des Clubs ha sancito la retrocessione d'ufficio del club francese dopo aver stilato un'analisi dei bilanci per la stagione corrente. In una nota ufficiale diramata sul proprio sito web, il Bordeaux si dice determinato a presentare ricorso a proposito di tale decisione.

La situazione finanziaria del club era diventata allarmante a stagione già in corso: in aprile, con una classifica tutta da definire, il fondo King Street, azionista di maggioranza del club aveva abbandonato la guida finanziaria del Bordeaux.

In una situazione di anarchia totale, il Bordeaux ha lanciato numerosi appelli per trovare un nuovo acquirente ed evitare il fallimento: dalla soluzione "collettiva", fondata su una collaborazione dei maggiori proprietari vinicoli della zona, si è passati poi all'interessamento del finanziere Gerard Lopez.

Quest'ultimo ha ottenuto il lasciapassare dalla società per acquistare il pacchetto di maggioranza, ma tale procedura non è stata ancora finalizzata. La Federcalcio francese dunque non ha concesso sconti al Bordeaux, relegando lo storico club - classificatosi 12esimo la scorsa stagione - alla LIgue 2. La saga continuerà senza dubbio nelle prossime settimane.

Il comunicato del club

L'udienza si è svolta in due fasi: la prima per presentare la situazione finanziaria del club e il suo budget per la stagione 2021-22 e la seconda per verificare il progetto di acquisizione.

Dalla prima udienza è emersa l'impossibilità di soddisfare le esigenze del club a causa dell'addio del socio di maggioranza, mentre la seconda ha consentito di presentare il progetto di subentro e la copertura del fabbisogno finanziario mediante contributi dei vari soggetti secondo l'accordo di principio (“Term Sheet”) sottoscritto tra la società Jogo Bonito, Fortress e King Street.

Al termine di questi vari scambi, i membri del comitato hanno deciso per la retrocessione del Bordeaux nel campionato di Ligue 2 a causa del ritiro dell'azionista di maggioranza del club.

Il Club farà naturalmente appello a tale decisione per consentire all'acquirente di finalizzare il proprio piano di acquisizione procedendo in particolare al sequestro dei fondi e alla firma di tutti gli accordi relativi all'acquisizione del club il 12 luglio.

L'FC Girondins de Bordeaux è ottimista sul fatto che il progetto di ripresa presentato al DNCG, per il quale non è stata sollevata alcuna controversia di rilievo in merito alla copertura del fabbisogno finanziario richiesto, consentirà di revocare questa sanzione e il suo mantenimento in Ligue 1.

