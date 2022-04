Potrebbero arrivare, in un finale di stagione tutto da vivere, con ilgià stasera dove è di scena sul campo dell’Angers. Nel campionato francese, si è arrivati alla 32esima giornata sulle 38 totali ed il Psg hasulla seconda in classifica, il Marsiglia e 18 sul, in terza posizione. Ine, quindi, potrebbe bastare anche solo un pareggio o anche una vittoria ai parigini per essere campioni. Nel caso dovesse perdere, il tutto verrebbe rinviato di almeno una giornata perchè lo scontro diretto si guarda solo dopo la differenza reti: in entrambi i casi, il Paris Saint Germain è in vantaggio con 21 reti di vantaggio e con