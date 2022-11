Il PSG cambia casa? Secondo quanto dichiarato da Nasser Al-Khelaifi l'ipotesi è più che realistica. Il presidente del club si trova in Qatar per Parigi merita uno stadio migliore". Il dirigente ha anche affermato che la prima opzione sarebbe quella di restare nell'impianto attuale, il Parco dei Principi in cui la squadra gioca dal 1974, ma che la città lo sta costringendo a valutare altre strade. ? Secondo quanto dichiarato dal'ipotesi è più che realistica. Il presidente del club si trova in Qatar per i Mondiali di calcio e in un'intervista riportata da Bloomberg ha dichiarato che "". Il dirigente ha anche affermato che la prima opzione sarebbe quella di restare nell'impianto attuale, ilin cui la squadra gioca dal 1974, ma che la città lo sta costringendo a valutare altre strade.

"Abbiamo speso 70 milioni di euro per ammodernare il Parco dei Principi, ma non è il nostro stadio" spiega Al-Khelaifi, che aggiunge di aver rinunciato a comprare questo stadio perche la città di Parigi, che ne è proprietaria, chiedeva troppi soldi. Tra le varie opzioni sul piatto per il PSG, ci sarebbe anche quella di trasferirsi allo Stade de France, che può ospitare 80.000 spettatori. Le altre strade, che secondo il presidente esistono, non sono state svelate.

