Il Psg maltratta il Lille a domicilio, si riscatta dopo l'eliminazione dalla Coppa di Francia ai calci di rigore contro il Nizza e si avvicina ulteriormente a un titolo che pare suo fin dalle prime battute di questa Ligue 1. Gli uomini di Pochettino vincono 5-1, approfittando degli errori di Grbic nel primo tempo - due papere per i gol di Danilo e Kimpembe, in mezzo il pari momentaneo di Botman - e dilagando tra la fine della prima frazione e l'intervallo. A segno anche Messi e Mbappé, doppietta per Danilo. Il Psg torna a +13 sul Marsiglia, secondo in classifica.

Il tabellino

LILLE-PSG 1-5 (primo tempo 1-3)

LILLE (4-4-2): Grbic; Çelik, Fonte, Botman, Gudmundsson; Weah (70' Bradaric), André, Onana, Bamba; Jonathan David, Ben Arfa (70' Gomes). All. Gourvennec.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Kimpembe (78' Kehrer), Marquinhos, Nuno Mendes; Verratti, Paredes (85' Simons), Danilo; Messi, Mbappé, Di Maria (45' Draxler). All. Pochettino.

Gol: 10' Danilo (P), 28' Botman (L), 32' Kimpembe (P), 38' Messi (P), 51' Danilo (P), 67' gol di Mbappé (P)

Ammoniti: Celik (L), Bradaric (L)

La cronaca in 7 momenti chiave

10' GOL DI DANILO, PAPERA DI GRBIC - Nuno Mendes va via bene sulla sinistra, mette in mezzo un pallone facile da gestire per il portiere: pessima presa, la sfera resta lì e il centrocampista del Psg si avventa.

28' GOL DI BOTMAN - Sulla sinistra sfonda Ben Arfa, pallone in mezzo: Botman colpisce con il sinistro, Donnarumma tocca ma non basta.

32' GOL DI KIMPEMBE, ALTRA PAPERA DI GRBIC - Angolo dalla destra, uscita a vuoto del portiere e gol a porta vuota.

38' GOL DI MESSI - Rimpallo al limite dell'area, la Pulce si ritrova a tu per tu con Grbic e con un tocco sotto va a segno.

45' TRAVERSA DI MESSI - Grande punizione dalla trequarti, solo la traversa dice di no all'argentino.

51' DOPPIETTA DI DANILO - Destro dalla trequarti deviato, il pallone prende una strana deviazione e Grbic non ci arriva.

67' GOL DI MBAPPE' - Grandissimo destro a giro dal limite, pallone perfetto nell'angolino.

Il migliore

Danilo PEREIRA - Nella sua doppietta c'è la netta complicità di Grbic, ma intanto lui c'è sempre.

Il peggiore

Nikola GRBIC - Due papere colossali nel primo tempo. Considerando il punteggio finale, probabilmente le cose non sarebbero cambiate. Ma la partita è stata indirizzata in modo evidente dai due errori grossolani.

