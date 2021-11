Una scena che, sinceramente, ci saremmo voluti evitare. Dopo 3 minuti di gioco, in, Payet è stato colpito da una bottigliata in faccia mentre si apprestava a battere un corner. Bottigliata arrivata dagli spalti, lanciata da un. A quel punto il match è stato sospeso per circa due ore, fino alla sospensione definitiva decisa dall'arbitro dopo il rifiuto dei giocatori dell'OM di tornare in campo. Ma adesso cosa succederà? Intanto è arrivata una prima sentenza, ma assolutamente provvisoria: ildi Lione sarà chiuso al pubblico per la prossima gara dell'OL che giocherà contro il Reims (1° dicembre) senza tifosi.