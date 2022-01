C’era tanta vergogna in casa Lione dopo aver raggiunto solamente il 13° posto in campionato al termine del girone d’andata. Una vergogna profonda, di quelle che non si lavano via facilmente. Ed è forse per questo che i 90 minuti giocati dalla formazione di Bosz contro la capolista Paris Saint-Germain sono stati parecchio convincenti. C’era voglia di rivalsa, e si è vista.

L’1-1 finale racchiude dentro di sé una partita dallo spartito chiaro, con una squadra a dominare il possesso (PSG) e l’altra a giocare negli spazi aperti (Lione). Entrambe hanno avuto occasioni importanti, ma proprio per questo direi che il pareggio è il risultato più giusto. I parigini mantengono 11 punti di vantaggio sul Nizza secondo, all’interno di un campionato che sembra già finito, mentre l’OL sale all’11° posto e (forse) capisce che ha tutto il potenziale per ritornare a ridosso della zona europea (oggi lontana 6 punti).

Lato mercato: prestazione assolutamente incolore di Mauro Icardi. Lento, spaesato, scollegato dai compagni e anche appesantito.

Sono solo 2 i gol di destro segnati da Lucas Paqueta negli ultimi 5 anni

Il tabellino

LIONE-PSG 1-1 (1-0 primo tempo)

LIONE (3-4-2-1): Lopes; Da Silva, Boateng, Lukeba; Dubois, Guimaraes (91' Malo Gusto), Caqueret, Emerson; Paqueta (70' Cherki), Aouar; Dembélé. All. Peter Bosz

PSG (4-3-3): Navas; Dagba (69' Kehrer), Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes; Paredes (69' Simons), Verratti, Herrera (69' Michut); Wijnaldum (83' Ebimbe), Icardi, Mbappé. All. Mauricio Pochettino

Arbitro: François Letexier

Gol: 8' Paqueta, 76' Kehrer,

Ammoniti: Verratti, Dagba, Emerson Palmieri, Boateng

La cronaca in 6 momenti chiave

8'- RETEEEEEEEEEEEEEEEE! 1-0 LIONE! PAQUETAAAAAAAAAA! Costruzione dal basso della squadra di Bosz, lancio in profondità per Paqueta, destro in corsa del giocatore brasiliano e palla nell’angolino basso. Splendida azione.

42'- OCCASIONE PSG! Mbappe scheggia il palo con un destro a giro all’interno dell’area di rigore. Lopes non ci sarebbe arrivato.

59'- IL PSG NEGA IL RADDOPPIO AL LIONE! Prima Keylor Navas dice di no al bolide incrociato di Dembele, poi sul rimbalzo Dagba respinge un destro a botta sicura di Aouar.

72'- EGOISTA MBAPPE! Il francese arriva indisturbato all’incrocio dell’area piccola, vede Icardi tutto solo a centro area ma preferisce calciare alto sopra la traversa.

76'- RETEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! PAREGGIO PSG! KEHRERRRRRRRR! Azione manovrata dei parigini, cross basso di Michut a centro area, arriva Kehrer sul secondo palo, calcia in maniera sporca ma beffa ugualmente un maldestro Lopes.

82'- SECONDO PALO DI MBAPPE! Questa volta su punizione, da sinistra, con Lopes ancora battuto.

Il momento social

Il migliore

Lucas PAQUETA - Non è al meglio dal punto di fisico, ma per almeno un’ora dipinge calcio. Oltre al gol, splendido, in corsa, con il destro, c’è molto di più. Tocchi, movimenti, improvvisazioni. Giocatore totale ormai.

Il peggiore

Georginio WIJNALDUM - Parte nei tre d’attacco, ma non trova mai la posizione. Praticamente invisibile. Peggio di Icardi. Dicono che voglia tornare in Premier. Forse gli farebbe bene.

