Qualche tremolio di troppo, ma il risultato è sempre lo stesso: tre punti per il Psg. Merito dei soliti, il trio da sogno davanti: Messi, Neymar, Mbappé. Tre gol e due assist complessivi da parte del tridente. La formazione di Galtier vince 4-3 contro il Troyes, per due volte avanti grazie a Baldé, a segno a inizio dei due tempi. A trovare il momentaneo 1-1 per il Psg è Soler, pescato alla grande da Neymar. Nella ripresa, sotto 1-2, il tridente si scatena: pareggio di Messi con una botta da fuori, tris di Neymar su assist dell'argentino e rigore trasformato da Mbappé, fallo subito da Soler. Il precedenza, il francese fallisce un gol dopo un'azione incredibile di Neymar, con il tacco a mandarlo in porta. Nel finale Palaversa riapre la partita, ma è troppo tardi. E ora la Juve: il Psg si gioca il primo posto nel girone, con un grande potenziale davanti ma diversi problemi dietro. Intanto in Ligue 1 è a +5 sul Lens secondo.

Il tabellino

PSG-TROYES 4-3 (primo tempo 1-1)

PSG (4-3-3): Donnarumma; Bernat (85' Mendes), Ramos, Kimpembe (59' Marquinhos), Mukiele; Verratti (85' Sarabia), Vitinha (58' Fabian Ruiz), Soler (77' Sanches); Messi, Mbappe, Neymar. All. Galtier.

TROYES (3-5-2): Gallon; Palmer-Brown, Porozo, Salmier; T. Balde (72' Ripart), Conte (72' Larouci), Kouame (81' Ugbo), Chavalerin (88' Dingomé), Odobert (81' Palaversa); M. Balde, Lopes. All. Irles.

Gol: 3' Baldé (T), 24' Soler (P), 52' Baldé (T), 55' Messi (P), 62' Neymar (P), 77' rig. Mbappé (P), 88' Palaversa (T)

Ammoniti: Porozo (T), Gallon (T), Lopes (T)

La cronaca in 9 momenti chiave

3' GOL DEL TROYES - Buco difensivo del Psg, Baldé colpisce da solo al volo e batte Donnarumma.

24' GOL DI SOLER - Grandissima giocata di Neymar, che pesca alla grande il taglio del compagno: l'ex Valencia salta Gallon e insacca.

41' GALLON SU MESSI - Colpo di testa della pulce da ottima posizione, super intervento.

52' GOL DI BALDE - Psg ancora sotto!!! Contropiede, palla dentro: controllo e girata, che dormita di Kimpembe.

55' GOL DI MESSI - Controllo e botta dalla trequarti, pallone nell'angolino.

62' GOL DI NEYMAR - Rimonta completata! Palla di Messi in profondità per il brasiliano, tenuto in gioco da Porozo: destro vincente.

67' CHE OCCASIONE PER MBAPPE - Azione pazzesca di Neymar, che poi manda in porta il compagno con un tacco straordinario! Ma c'è la parata di Gallon.

77' RIGORE DI MBAPPE - Dormita colossare di Palmer-Brown, che aspetta l'uscita di Gallon che arriva in ritardo: Soler ne approfitta e viene steso dal portiere. Mbappé trasforma.

88' GOL DI PALAVERSA - Partita riaperta: mischia in area di rigore su angolo, colpo di testa vincente.

Il migliore

Neymar. Una meraviglia la palla per Soler, se non fosse per l'errore di Mbappé avrebbe regalato l'assist dell'anno. E segna pure.

Il peggiore

Kimpembé. Inspiegabile la (non) marcatura su Baldé in occasione del momentaneo 1-2.

