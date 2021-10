Un weekend da incubo per: prima la prestazione opaca contro l'Angers in Ligue 1 , poi la crisi famigliare annunciata pubblicamente su Instagram dalla moglie e agente,. La show-girl avrebbe già lasciato Parigi con i figli dopo la rottura col marito che l’avrebbe tradita con un’attrice argentina. Difficile che la bomba deflagrata in casa non abbia ripercussioni anche di campo: l'ex Inter al momento è considerato il quinto attaccante da Pochettino dopo Mbappé, Messi, Neymar e Di Maria e la scorsa primavera è stato messo ufficiosamente in vendita dal club.non ha aiutato le trattative con i possibili acquirenti. E tantomeno lo farà l'inevitabile guerra legale con Wanda. Intanto stamattina Mauritoin vista del match di martedì in Champions League contro il Lipsia. Dispensato "per ragioni familiari”, come ha fatto sapere la società parigina.