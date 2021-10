Continua il "momento no" delle tifoserie nel campionato francese: una fitta pioggia di fumogeni lanciati dai tifosi locali ha posticipato l'inizio della partita tra Saint-Etienne e Angers. I supporters dei 'verdi' sono in forte protesta contro la loro squadra e lo hanno fatto sapere anche in occasione del match valido per l'11a giornata di Ligue 1: il Saint-Etienne, ultimo in classifica, con solo quattro punti ottenuti nelle prime dieci giornate, è colpevole di aver disputato delle brutte gare dall'inizio della stagione e la panchina di Claude Puel traballa pericolosamente.

"Dimissioni per Puel", "Vogliamo una squadra degna di questo pubblico", "Siete tutti responsabili di questo caos": questo il tenore della contestazione nei confronti del Saint-Etienne, con i volantini che giravano nelle curve dello Stade Geoffroy-Guichard.

Al momento dell'ingresso in campo delle due squadre, è partito un fitto lancio di fumogeni in campo che ha impedito l'inizio della partita, previsto alle 21. Un buon numero di poliziotti, inoltre, si è disposto intorno al campo, per prevenire la sicurezza dei giocatori. RMC fa sapere che le reti delle porte sono state danneggiate dai fumogeni: cosa che ha comportato un ulteriore ritardo sull'inizio del match, ufficializzato poi alle 22. Un'ora dopo all'orario previsto.

