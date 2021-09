Tensione alta in casa Paris Saint-Germain: la squadra vince praticamente sempre ma all'interno del "pollaio" i galli sono tanti. Durante il match vinto contro il Montpellier (8/8 in Ligue 1) ecco delle immagini di Canal + che hanno fatto il giro del mondo.

"Quel barbone non passa mai la palla": il labiale di Kylian Mbappé è abbastanza chiaro e si rivolge a Neymar, reo di non passare abbastanza la palla. Un'altra bega che si aggiunge alla lista per Mauricio Pochettino che da un inizio anno ha dovuto convivere con il "mal di pancia" di Donnarumma, il mancato saluto di Messi dopo una sostituzione e la sparizione di Sergio Ramos. In bocca al lupo, mister...

