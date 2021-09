Mbaye Niang è un nuovo giocatore del Bordeaux. L'ex attaccante del Milan (79 partite, 12 gol dal 2012 al 2017) riparte dalla Francia dopo l'ultima esperienza in prestito dal Rennes al club saudita Al Ahli. Il nazionale senegalese ha firmato un accordo triennale con i Girondini.

Il comunicato e le parole del d.s. Admar Lopes

“L'FC Girondins de Bordeaux è orgoglioso di annunciare l'arrivo di Mbaye Niang al Club. L'attaccante ha firmato un contratto di 3 anni (2 + 1 opzionale)".

“Mbaye è un giocatore di talento che conosce bene Ligue 1. È un attaccante con un profilo diverso rispetto a quelli che abbiamo in rosa che può portare molto alla nostra squadra dando più soluzioni al nostro allenatore. È molto motivato a dare nuovo slancio alla sua carriera. Siamo felici di poter contare su Mbaye”.

La "regola del Joker": cos'è

Come è stato possibile ufficializzare il trasferimento del classe 1994 a stagione in corso? Grazie alla cosiddetta "regola del Joker" (letteralmente il jolly), in vigore in Francia, che permette ai club di Ligue 1 e Ligue 2 di ingaggiare un giocatore da un'altra società francese oltre la fine del mercato per diversi motivi (tra cui anche quelli medici legati a grossi infortuni).

