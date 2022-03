Il PSG dei grandi campioni si è perso, ancora incatenato con la testa alla tremanda delusione dell'eliminazione dalla Champions League per mano del Real Madrid. Il Monaco approfitta dei demoni nella testa dei parigini per passeggiare con un secco 3-0 allo Stade Louis II, grazie alla doppietta di un super Ben-Yedder ormai capocannoniere del campionato con 17 gol. Si capisce subito che non è giornata per il PSG, almeno constatando la bruttezza del primo tempo degli uomini di Pochettino. Il Monaco è più reattivo su tutti i palloni e si ritaglia tantissime occasioni, molte scaturite da errori banali dei parigini. Il bellissimo gol di Ben-Yedder è il giusto premio a una prima frazione dominata in lungo e in largo dai monegaschi.

Nella ripresa la scossa la da soltanto Mbappè, ultimo a mollare nonostante il supporto nullo dei compagni di squadra. A spegnere qualunque parvenza di velleità di rimonta ci pensa però Volland, che appena entrato raccoglie lo splendido assist di Aguilar e fulmina per la seconda volta Donnarumma. C'è lo zampino dell'ex Leverkusen anche sul rigore del 3-0, realizzato ancora da Ben-Yedder. Una rete che certifica l'umiliazione meritata di una squadra allo sbando, tutt'altro che giustificata dall'assenza per influenza di Messi. Questo PSG non ha un'anima e forse, Mbappè escluso, neppure una dignità.

Il tabellino

Monaco-PSG 3-0

MONACO (4-4-2): Nubel; Caio Henrique, Badiashile, Disasi, Aguilar; Gelson Martins (63' Volland), Fofana, Tchouameni, Jean Lucas (85' Maripan); Ben Yedder (85' Boadu), Golovin (71' Jakobs). All.: P. Clement

PSG (4-3-3): Donnarumma; Mendes (77' Diallo), Kimpembe, Marquinhos, Hakimi; Verratti, Paredes (71' Icardi), Pereira; Neymar (77' Draxler), Mbappè, Wijnaldum (70' Gueye). All.: M. Pochettino

ARBITRO: P. Bastien

GOL: 26', 84' Ben-Yedder, 68' Volland

AMMONITI: 31' Gelson Martins, 52' Mbappè, 53' Neymar, 65' Volland, 74' Tchouameni, 81' Kimpembe

ESPULSI: -

NOTE: recupero 3'

La cronaca in 5 momenti

10 - JEAN LUCAS!! MA COSA HA SBAGLIATO!! Paredes commette una sciocchezza colossale e regala la sfera all'avversario, che si lancia in area e, dopo aver saltato tutti e messo a sedere Donnarumma, calcia clamorosamente fuori!

25 - BEN YEDDEEEEEEEEEERRRRR!! E SONO 16 IN STAGIONE, AVANTI IL MONACO! Vantaggio meritatissimo dei monegaschi grazia a un gol stupendo del francese, che tocca di esterno sinistro al volo su cross teso dalla destra di Fofana.

44 - NUBEL!! CHE PARATA SU HAKIMI! Stavolta funziona bene la transizione dulla destra del PSG: Mbappè tocca benissimo spalle alla porta a lanciare il marocchino, che entra in area e scarica un destro sul quale il portiere del Monaco si esalta!

68 - VOLLAAAAND!! VOLLAAAAND! RADDOPPIA IL MONACO!! Bellissima azione in verticale dei monegaschi, che ripartono alla grande con Fofana e Ben Yedder. Il francese trova il tagli di Aguilar, che tocca di prima per Volland: Donnarumma battuto, raddoppio dei padroni di casa!

84 - BEN-YEDDEEEER! RIGORE TRASFORMATO, E' 3-0!! Donnarumma tocca il penalty calciato centralmente, ma non riesce a salvarsi. Sono 17 i gol in campionato per il francese!

Il momento social

MVP

Il migliore - VOLLAND: gol a 5' dall'ingresso in campo, poi rigore procurato. Impatto devastante per l'ex Leverkusen su un match comunque già ben indirizzato dall'ottima prova dei compagni di squadra.

Il peggiore - VERRATTI: nella penuria generale oggi crolla anche l'azzurro, che sbaglia tutto lo sbagliabile e viene sovrastato dalla fisicità di Tchouameni e Fofana. Dovrà rinsavire per i playoff con l'Italia, altrimenti per Mancini saranno dolori...

