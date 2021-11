Una brutta notizia per Neymar e il Paris Saint-Germain: l’urlo di dolore e l’addio al campo in stampelle contro il Saint-Étienne era ampiamente giustificato, visto che Neymar ha riportato una bruttissima distorsione alla caviglia sinistra, con tanto di danno ai legamenti. Un infortunio che lo terrà lontano dai campi di gioco per circa due mesi.

“Gli esami effettuati ieri sera confermano che Neymar Jr soffre di una distorsione alla caviglia sinistra con danno ai legamenti. Si prevede un'indisponibilità da 6 a 8 settimane. Un nuovo aggiornamento verrà effettuato tra 72 ore per chiarire l'evoluzione".

Ad

Ligue 1 Marquinhos regala i tre punti al PSG, Neymar esce in barella IERI A 12:08

Gli altri infortunati del PSG:

- Marco Verratti è tornato ad allenarsi oggi.

- Mauro Icardi riprenderà gli allenamenti domani.

- Georginio Wijnaldum, il cui sviluppo è favorevole, riprenderà gli allenamenti giovedì.

- Ander Herrera tornerà ad allenarsi alla fine della settimana a seconda dei progressi.

- Julian Draxler sta continuando le sue cure a Ooredoo per un ritorno agli allenamenti programmati per 2-3 settimane.

Classifiche e risultati

"Messi! Messi! Messi", il coro dei giornalisti alla presentazione

Ligue 1 Bottiglietta contro Payet: 6 mesi con la condizionale al tifoso 23/11/2021 A 17:04