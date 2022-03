Un PSG svogliato e senza il trascinatore Mbappé esce sconfitto all'Allianz Riviera di Nizza. I padroni di casa cercano di sorprendere gli ospiti in avvio, poi con il passare dei minuti il match si svolge in prevalenza a centrocampo. Poco ispirati Neymar e Messi, mai pericolosi per tutti i 90 minuti.

Neymar in ombra durante Nizza-Psg Credit Foto Imago

Match che si trascina verso il fischio finale senza sussulti, ma Delort indirizza la gara con una vera e propria perla su assist di Stengs. Icardi entra nel finale e quasi concede un rigore con un intervento scellerato in pieno recupero, l'argentino viene salvato dalla revisione del Var che evidenzia la posizione del fallo fuori area. Per i parigini ora la supersfida di mercoledì contro il Real Madrid.

Il Tabellino

NIZZA-PSG 1-0

NIZZA (4-4-2): Benítez; Thuram (78’Stengs), Todibo, Dante, Bard; Kluivert (86'Boudaoui), Lemina (70’Schneiderlin), Daniliuc (79’Lotomba), Pablo Rosario; Gouiri, Dolberg (70’Delort).

PSG (4-3-3): Navas; Kehrer (90'Draxler), Marquinhos, Diallo, Bernat; Wijnaldum (90'Gueye), Danilo Pereira, Verratti; Di Maria (79’Icardi), Messi, Neymar.

GOL: 88' Delort

ASSIST: Stengs

La cronaca in 3 momenti chiave

6’- Destro a giro di GOUIRI sul secondo palo! Palla sul fondo, stava già esultando l'attaccante del Nizza.

9’- OCCASIONE PER DI MARIA! Punta in velocità la porta l'argentino che cerca di anticipare l'uscita di BENITEZ con un tocco sotto, il portiere tocca con la punta delle dita in corner.

88'- GOLLL DEL NIZZAA! DELORT! Di controbalzo sul secondo palo mette il pallone sotto la traversa dopo il perfetto cross di STENGS. 1-0!

Il Migliore

Andy DELORT: entra a venti minuti dalla fine e decide la partita più importante della stagione. Gol fantastico di controbalzo con il pallone che scheggia la traversa interna e finisce in rete.

Il Momento social

