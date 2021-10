Brutte immagini arrivano da Le Classique. Da sempre la sfida tra OM e PSG è sentitissima, ma ciò che si è visto nella serata di domenica ha ben poco a che vedere con il calcio.

Già prima della partita una persona era stata arrestata per aver lanciato dei fumogeni contro il pullman che trasportava Messi e compagni, ma il peggio si è visto proprio durante le fasi di gioco. La gara infatti è stata sospesa qualche minuto per disordini e lancio di oggetti in campo, ma la follia si è rasentata quando per Neymar, che doveva battere un calcio d'angolo, è stata necessaria la protezione della polizia, che gli ha fatto cerchio attorno riparandolo con gli scudi antisommossa.

Neymar durante un corner, protetto dalla polizia Credit Foto Getty Images

Come riporta Sky Sport, la società provenzale era già stata sanzionata due volte dalla lega francese per e intemperanze dei propri tifosi e ora rischia una penalizzazione in classifica.

