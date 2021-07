Mauricio Pochettino sarà il tecnico del PSG almeno fino al 2023. Le parti hanno trovato l'accordo per allungare il precedente contratto (scadenza 2022) di un ulteriore anno. Confermato anche l'intero staff del mister argentino come si legge nel comunicato ufficiale.

"Sono davvero molto contento, per me e i miei collaboratori", ha dichiarato Pochettino, che era stato messo in dubbio al termine della stagione dopo l'eliminazione nella semifinale di Champions. "È molto importante per noi sentire la fiducia del club e daremo il massimo in modo che i tifosi possano essere orgogliosi del Paris Saint-Germain. Questo è il motivo per cui proveremo a raggiungere i nostri obiettivi tutti insieme. Venti anni fa ero capitano di questo club e oggi ne sono l'allenatore. È un sogno che si realizza".

Pochettino, confermato alla guida del Psg Credit Foto Getty Images

Il proprietario del club Nasser Al-Khelaifi ha così commentato "Sono onorato che Mauricio abbia riconfermato il suo impegno con la famiglia del Paris Saint-Germain. Essendo anche stato capitano della squadra 20 anni fa conosce i valori del club, l'ambizione e la visione per il futuro. Con la leadership di Mauricio siamo eccitati e fiduciosi per quello che ci riserverà il futuro".

