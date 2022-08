Problemi imprevisti in casa PSG . Questa volta non si parla di fair play finanziario, né difficoltà di vendere un calciatore per via dell'ingaggio troppo alto. La questione è molto più "terra terra" e riguarda il nuovo allenatore, Christophe Galtier . Il contratto dell'ex tecnico di Lille e Nizza, che da giocatore vestì anche la maglia del Monza, non è stato omologato dalla FFF (la federcalcio francese) per via di di mancanze nella formazione.