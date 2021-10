Un PSG senza Lionel Messi e i sudamericani (Neymar, Marquinhos, Di Maria e Paredes), rientrati troppo tardi dagli impegni nazionali, vince in rimonta e a fatica contro l'Angers, terza forza della Ligue 1 insieme al Nizza. Gli ospiti giocano una seconda metà del primo tempo esemplare andando in vantaggio col numero 10 (di origini italo-ivoriane) Angelo Fulgini su assist di Boufal. Poi, nella ripresa, l'incornata di Danilo Pereira al 69', e il rigore (contestato) trasformato da Mbappé all'87', fissano il punteggio sul 2-1 e regalano al PSG la nona vittoria su 10 partite in Ligue 1. Un rigore contestato, quello che ha deciso l'incontro, concesso tardivamente dalla VAR per un colpo col braccio di Capelle su colpo di testa di Icardi, che però si era liberato dalla marcatura di Boufal in maniera potenzialmente fallosa. Un penalty quasi "di compensazione", visto che nel primo tempo, ne era stato negato uno solare allo stesso Icardi. Parigini a 27 punti, attualmente a +9 sulla prima squadra inseguitrice, il Lens.

Mbappé. PSG-Angers, Ligue 1 2021-2022 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Il tabellino

PSG-ANGERS 2-1

PSG (4-3-3): Donnarumma; Dagba (72' Hakimi), Kehrer, Kimpembe, Diallo (63' Bernat); Ander Herrera (72' Draxler), Danilo Pereira, Verratti; Rafinha (63' Wijnaldum), Icardi, Mbappé (94' Dina Ebimbe). All.: Pochettino.

Angers (3-4-1-2): Bernardoni; Manceau, Traoré, Thomas; Cabot, Batista Mendy, Mangani, Capelle; Fulgini (77' Bahoken); Boufal (76' Ounahi), Cho (64' Brahimi). All.: Baticle.

Arbitro: Bastien Dechepy di Amiens.

Gol: 36' Fulgini (A), 69' Danilo Pereira (P), 87' rig. Mbappé (P).

Assist: Boufal (A, 0-1), Mbappé (P, 1-1).

Note - Recupero: 0+4. Ammoniti: Capelle, Verratti.

La cronaca della partita in 10 momenti chiave

7' - AZIONE CORALE DEL PSG! Mbappé arriva in scivolata all'appuntamento col tiro ravvicinato: palla alta.

17' - ICARDI FINISCE GIU' IN AREA DI RIGORE ISPIRATO DA VERRATTI! Il contatto con Capelle è sembrato esserci, eccome. Ma l'arbitro fa cenno di prosegure.

26' - BOUFAL! Sinistro rasoterra largo di poco dopo una serpentina ai danni di Verratti su corner corto: Angers vicinissimo al vantaggio!

32' - DISCESA SULLA DESTRA DI DAGBA! Cross basso deviato pericolosamente da Capelle: Bernardoni ripara in corner.

36' - GOL DELL'ANGERS CON FULGINI! Clamoroso al Parco dei Principi: Cabot ruba palla a Verratti, l'azione si sviluppa sulla destra con Cho per Boufal, il cui cross basso viene raccolto al centro dell'area piccola dall'attaccante di origini italo-ivoriane, che col piatto batte Donnarumma: 0-1!

Angelo Fulgini (Angers) festeggia dopo il gol a Gianluigi Donnarumma (PSG) Credit Foto Getty Images

45' - GOL ANNULLATO AL PSG CON ANDER HERRERA! Lob di testa a scavalcare Bernardoni, ma in offside.

69' - GOL DEL PSG CON DANILO PEREIRA! Palla morbida, dalla destra, di Mbpappé e colpo di testa in area piccola del portoghese ad anticipare Bernardoni in uscita: 1-1!

Danilo Pereira (PSG) realizza al 69' il gol dell'1-1 contro l'Angers. Ligue 1 2021-2022 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

72' - ANDER HERRERA DAL LIMITE SU ASSIST BASSO DI VERRATTI! Basso largo di poco da parte del centrocampista basco ex Manchester United.

83' - BAHOKEN! Il neoentrato arriva pericolosamente a rimorchio, mandando di poco a lato su disturbo di Kimpembe. Pericolosissimo, l'Angers!

87' - GOL DEL PSG CON MBAPPE SU CALCIO DI RIGORE! Penalty assegnato dopo un controllo-VAR di un'azione addirittura precedente alla chance per l'Angers con Bahoken. Su colpo di testa in area avversaria di Verratti (su assist di Mbappé), c'è un tocco di braccio di Capelle anche se, in precedenza, lo stesso Icardi è sembrato liberarsi fallosamente del marcatore Thomas. Protesye furibone degli ospiti. Dal dischetto, il solito Mbappé manda la palla all'angolino e regala i 3 punti al PSG: 2-1.

Mbappé festeggia all'87' di PSG-Angers Credit Foto Getty Images

Il migliore

Mbappé. Trascorre la maggior parte del match in ombra. Ma gli bastano 15 minuti per ridare brio al PSG coi cross per Danilo Pereira, Icardi e il rigore decisivo trasformato all'87'. Decisivo.

Il peggiore

Verratti. Si fa scippare a metà campo da Cabot, dando il la al vantaggio ospite. Nel recupero, rimedia il solito, inutile cartellino giallo.

